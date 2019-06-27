جدة 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي, الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له نقطة أمنية في مدينة العريش شمال سيناء بجمهورية مصر العربية أول من أمس، ونتج عنه وفاة عدد من رجال الأمن.وعبر معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن أسفه لهذا الهجوم الإرهابي، مؤكدًا وقوف وتضامن المنظمة مع جمهورية مصر العربية في مواجهة الإرهاب ، كما عبر عن تعازيه لذوي الضحايا ، وللحكومة والشعب المصري.// انتهى //14:48ت م0158