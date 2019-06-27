الرياض 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واساختتمت دورة منهجية التدريب والتحليل الفني في كرة القدم التي حاضر فيها الكابتن جواو فونسيكا خبير التحليل الفني للسيتي جروب (المالكة لنادي مانشستير سيتي الانجليزي) التي تقام للمرة الأولى في المملكة ونظمها معهد إعداد القادة، ضمن الجهود التي يقوم بها من أجل الاهتمام بتطوير الكوادر الوطنية والنهوض بالمستوى الفني للمدربين السعوديين.وهدفت الدورة إلى تعريف المشاركين بالتكنولوجيا الحديثة ودورها في تحليل الأداء الحركي لكرة القدم باستخدام الحاسب الآلي وشريط الفيديو أثناء تحليل مباريات ومهارات كرة القدم، وشملت الكثير من النقاط، أهمها مفهوم نظام التحليل الفني وأسس استخدامه في لعبة كرة القدم، وتم إكساب المتدربين طرقًا ومفاهيم جديدة لاستخدامها في شرح التدريب وتحليل المباريات، والتعرف على إيجابيات الأداء الرياضي وسلبياته.// انتهى //14:54ت م0160