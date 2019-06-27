عام / الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للقوات الخاصة والحماية برتبة جندي // للصحف فقط //
الخميس 1440/10/24 هـ الموافق 2019/06/27 م واس
الرياض 24 شوال 1440هـ الموافق 27 يونيو 2019م واس
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للقوات الخاصة للأمن والحماية لرتبة (جندي) للعام الهجري 1440هـ.
ولمعرفة نتائج القبول المبدئي والوثائق والمستندات المطلوبة ومواعيد المراجعة عبر بوابة (أبشر ـ التوظيف) https://jobs.moi.gov.sa .
// للصحف فقط // // انتهى //
15:05ت م
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