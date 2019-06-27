الرياض 24 شوال 1440هـ الموافق 27 يونيو 2019م واسأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للقوات الخاصة للأمن والحماية لرتبة (جندي) للعام الهجري 1440هـ.ولمعرفة نتائج القبول المبدئي والوثائق والمستندات المطلوبة ومواعيد المراجعة عبر بوابة (أبشر ـ التوظيف) https://jobs.moi.gov.sa .// للصحف فقط // // انتهى //15:05ت م0162