سكاكا 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم, وكيل وزارة الطاقة للثروة المعدنية المكلف المهندس أحمد بن محمد فقيه.واستمع سموه خلال الاستقبال لشرح عن مشاريع الوزارة في المنطقة، موجهًا بتسهيل إجراءات المشاريع الاستثمارية من قبل الوزارة وطرح الفرص التعدينية للمستثمرين في المنطقة.من جهته أكد المهندس فقيه أن الوزارة وبتوجيه من معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية, ومعالي نائبه لشؤون التعدين تعمل على تقديم التسهيلات والدعم لتنمية ودفع عجلة الاستثمارات التعدينية التي تعود نتائجها بشكل إيجابي وتنموي على المنطقة وأبنائها لما تملكه المنطقة من موارد وخامات معدنية .وتأتي هذه الزيارة في إطار إنفاذ الأوامر السامية التي تنص على زيارة المسؤولين لإمارات المناطق وتقديم الفرص والدعم للمشاريع التنموية فيها .// انتهى //15:10ت م0163