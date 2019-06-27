صامطة 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسعقد المجلس البلدي لبلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة اجتماعاً اليوم, برئاسة رئيس المجلس حسين بن يحيى محنشي, وذلك بمقر المجلس ببلدية القفل.وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واستعراض خطة الأعمال الخاصة بعمل المجلس, ومناقشة سير العمل بالمشروعات الخدمية والبلدية بالمركز والقرى والهجر التابعة له, والخطابات الواردة والصادرة من وإلى المجلس, واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيال ما جرى بحثه من موضوعات.// انتهى //15:11ت م0164