الدمام 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسالتقى رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي اليوم، المستفيدين من مبادرة "صنعة" التي أطلقها مجلس شباب الأعمال بالغرفة، بالشراكة مع أمانة المنطقة الشرقية، بحضور رئيس المجلس المهندس عبدالله بن فيصل البريكان، وأمين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل.وحث الخالدي، المستفيدين من المبادرة على ضرورة استغلال الفرصة السانحة والدعم الكبير الذي تلقاه المبادرة من أمانة المنطقة الشرقية والغرفة بإطلاق مشاريع صناعية ذات قيمة مضافة وتقديم أفكار إبداعية مميزة، مثمناً الدعم الكبير الذي يجده رواد ورائدات الأعمال في المنطقة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، حيث تعد مبادرة صنعة أحدث البرامج التي حظيت بدعم سموهما المستمر، مؤكداً أن الفرصة لا زالت سانحة لاستقبال المزيد من المبادرين والمبادرات ضمن مظلة هذه المبادرة.وتهدف مبادرة "صنعة" إلى توفير مجموعة من الأراضي الصناعية بسعر رمزي، لخلق بيئة استثمارية حاضنة للصناعات الوطنية الخفيفة، وتنويع الاستثمارات والصناعات المحلية لشباب وفتيات الأعمال في المنطقة من خلال آلية الكترونية مبنية على أسس ومعايير لاختيار المستفيد الأفضل وبحوكمة عالية، والوصول بمساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%، ترجمة لرؤية المبادرة بأن تكون بيئة جاذبة في مجال الحاضنات الصناعية لرواد الأعمال في المملكة وتسهم على النمو والازدهار، وانطلاقا لرسالتها في تقديم التسهيلات على الأراضي الصناعية لرواد الأعمال من أجل دعم القطاع الصناعي وتعزيز الاقتصاد الوطني.واشترطت المبادرة على المتقدمين لها بأن يكون الشاب أو الفتاة حاصلا على شهادة الثانوية العامة، ولديه خبرة في مجال الاستثمار الذي يرغب العمل به، وأن لا يقل عمره عن 21 سنة ولا يزيد عن 45 سنة، ويمكن التسجيل من خلال الموقع الالكتروني وتفعيل الحساب وتعبئة دراسة الجدوى، وبعد ذلك يقوم بتقديم الطلب، ومن ثم تقييم اللجنة، ومن ثم الترشيح للمقابلة وأخيراً التقييم النهائي والنتيجة.// انتهى //15:12ت م0165