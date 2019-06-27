سكاكا 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام تلفزيون منطقة الجوف حمد بن حمود العريض.واستمع سموه خلال الاستقبال عن سير العمل في تلفزيون المنطقة، كما اطلع سموه على خطة العمل لتغطية وصول ضيوف المملكة من حجاج بيت الله الحرام عبر منفذ الحديثة والخدمات المقدمة لهم حتى وصولهم إلى مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم.// انتهى //16:01ت م0183