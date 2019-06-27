عام / "الأرصاد" تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران
الخميس 1440/10/24 هـ الموافق 2019/06/27 م واس
نجران 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يؤدي إلى تدني في مستوى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظة وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
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16:01ت م
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