جدة 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة ، التفجيرات الإرهابية التي وقعت في العاصمة التونسية اليوم.وأكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، وقوف وتضامن المنظمة مع الحكومة التونسية في كل ما تتخذه من إجراءات ضد الإرهاب والتطرف.وأعرب الأمين العام عن خالص تعازيه لضحايا التفجيرات الإرهابية ، مجددا الموقف المبدئي والثابت لمنظمة التعاون الإسلامي ، الذي يدين الإرهاب بجميع أشكاله وصوره.// انتهى //16:02ت م0185