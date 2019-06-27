سياسي / "التعاون الإسلامي" تدين التفجيرات الإرهابية في العاصمة التونسية
الخميس 1440/10/24 هـ الموافق 2019/06/27 م واس
جدة 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة ، التفجيرات الإرهابية التي وقعت في العاصمة التونسية اليوم.
وأكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، وقوف وتضامن المنظمة مع الحكومة التونسية في كل ما تتخذه من إجراءات ضد الإرهاب والتطرف.
وأعرب الأمين العام عن خالص تعازيه لضحايا التفجيرات الإرهابية ، مجددا الموقف المبدئي والثابت لمنظمة التعاون الإسلامي ، الذي يدين الإرهاب بجميع أشكاله وصوره.
// انتهى //
16:02ت م
0185