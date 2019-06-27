نجران 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسعقدت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران أمس، اجتماعها الاعتيادي، برئاسة رئيس المجلس محيميد بن صالح ال شرمه، وعدد من أعضاء المجلس، والأمين العام، وذلك بمقر الغرفة.وتناول الاجتماع استعراض جدول الأعمال ومناقشة المواضيع المدرجة به، وبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بنشاطات وبرامج الغرفة.واطلع أعضاء المجلس على سير عمل اللجان ووضع الخطط ومتابعتها، إلى جانب اعتماد عدد من التوصيات التي تضمنها جدول الأعمال.// انتهى //16:07ت م0187