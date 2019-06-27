الرياض 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واستوج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسنوكر ورئيس اللجنة الفنية محمد القازلي وممثل مكتب الهئية العامة للرياضة بمحافظة جدة محمد العيافي أبطال بطولة الماستر والشباب والنخبة الثانية للسنوكر التي اختتمت أمس بجدة بمشاركة 32 لاعباً من مختلف مناطق المملكة تحت إدارة ثمانية حكام .وجاءت نتائج بطولة الماستر بإحراز اللاعب أسامه عمار لقب البطولة وكأس المركز الأول, كما حصل اللاعب نواف العتيبي على كأس المركز الثاني وحصل اللاعب عيسى الرسي على كأس المركز الثالث ، كما حقق اللاعب عبدالرؤوف صائغ لقب بطولة النخبة وكأس المركز الأول وحصل نواف العتيبي على كأس المركز الثاني واللاعب اسامة عمار على المركز الثالث .وفي بطولة الشباب حقق اللاعب أيمن العمري لقب البطولة وكأس المركز الأول كما حصل اللاعب سلمان برديسي على كأس المركز الثاني ونال اللاعب سهيل مسري كأس المركز الثالث.// انتهى //16:07ت م0188