الرياض 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسالتقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز في مقر المركز بالرياض اليوم، نائب مدير قسم التطوير الدولي الجديد في اليمن بوزارة التنمية الدولية البريطانية إيفان باركس.وبحث الجانبان سبل تطوير التعاون المشترك لخدمة العملية الإغاثية والإنسانية والتنموية في البلدان المنكوبة في العالم.وأبرز المهندس البيز مجمل أعمال وإنجازات المركز الإغاثية والإنسانية التي وصلت إلى 1,011 مشروعًا نفذت في 44 دولة أبرزها اليمن، تخطت قيمتها مبلغ 3 مليارات و439 مليون دولار أمريكي.ونوّه إيفان باركس بالعمل الاحترافي والبرامج الإغاثية التي قدمها المركز للشعب اليمني ومساعدته للمحتاجين في مختلف دول العالم.// انتهى //16:07ت م0189