المنامة 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسأدانت البحرين التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا اليوم في العاصمة التونسية، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة آخرين، معربة عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحية، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن البحرين مع تونس, في مواجهة الإرهاب ودعمها لكل ما فيه أمنها واستقرارها، مجددة موقفها الثابت والرافض لجميع صور العنف والتطرف والإرهاب.// انتهى //16:11ت م0191