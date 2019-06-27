الوجه 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو2017 م واسأقامت إدارة المراكز الصحية بمحافظة الوجه محاضرة بعنوان (الأمراض المزمنة: السكري – الضغط)، ضمن برامج أنشطة الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بمنطقة تبوك والمقامة في قطاع محافظة الوجه ، وفِي إطار التعاون بين إدارة الحملة الصيفية والجهات الحكومية المشاركة.وتضمنت المحاضرة إجراء فحوصات طبيه للدارسين لقياس الضغط والسكر .وأوضح مساعد المدير التنفيذي للحملة علي بن أحمد الزهراني ان الحملة بدأت في مقر الحملة الرئيسي بمركز الرس وبعض المراكز الأخرى والعمل جاري على تغطية جميع مراكز في الحملة المتبقية بالتنسيق مع رائد النشاط في الحملة عبدالرحمن بن سالم البلوي.وبين أن الحملة تهدف إلى خفض نسبة الأمية في المملكة وتعزيز الانتماء الوطني و محو أمية الدارسين في القراءة والكتابة والحساب ونشر الوعي في المجالات الدينية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والزراعية .من جهته ثمن الدكتور خلف الفاضلي المدير التنفيذي للحملة الصيفية مشاركة القطاع الصحي ودوره الفعّال في توعية وتثقيف الدارسين ونشر الثقافة الصحية على الدارسين .//انتهى//16:16ت م0193