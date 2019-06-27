القاهرة 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم المبعوث الخاص الأمريكي للسودان السفير دونالد بوث، الذي يقوم حالياً بزيارة للقاهرة.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية السفير محمود عفيفي، بأن "أبو الغيط "استعرض مع المبعوث الأمريكي مجمل تطورات المشهد السياسي في السودان في ظل الجهود العربية والإقليمية والدولية المبذولة لمساندة الأشقاء السودانيين من أجل التوصل إلى توافق وطني عريض يخرج البلاد من أزمتها الراهنة.وأشار المتحدث إلى أن أبو الغيط قام باطلاع المبعوث الأمريكي على نتائج الزيارة التي كان قد قام بها للخرطوم يوم 16 يونيو الجاري والجهد الذي تنوي الجامعة الاضطلاع به خلال المرحلة المقبلة في سبيل استعادة جسور الثقة بين الأطراف السودانية وتقريب وجهات النظر بينها ودعوتها إلى تجنب التصعيد، بما يدعم هدف الوصول إلى التوافق الوطني المنشود.وأوضح المتحدث، أن المبعوث الأمريكي عبر عن حرص الإدارة الأمريكية على التشاور مع الجامعة العربية والتعرف على رؤية الأمين العام فيما يخص الوضع الراهن في السودان، وذلك تأسيساً على المصلحة المشتركة التي تجمعهما في دعم السودان وشعبه خلال هذه المرحلة الدقيقة واهتمام الجانب الأمريكي بأن يكون هناك تنسيق بين مختلف الجهود التي تبذلها الدول والمنظمات المهتمة لدعم السودانيين من أجل التوصل إلى حل وطني وتوافقي لإتمام الانتقال السلمي للسلطة في البلاد.// انتهى //16:20ت م0194