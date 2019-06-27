القاهرة 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسكلف المجلس الوزاري العربي للمياه في ختام دورته الحادية عشرة بالجامعة العربية اليوم برئاسة فلسطين، "شبكة خبراء المياه العربية تحت الاحتلال" بإعداد خطة عمل لها تشمل قضايا المياه العربية كافة تحت الاحتلال، واعتبار الشبكة ذراعًا تنفيذًا للمجلس، وتقديم تقرير دوري له حول نتائج أعمالها، إلى جانب عرض تقرير الشبكة على المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.وأكد المجلس في قراراته الختامية ضرورة تواصل الشبكة مع منظمات الأمم المتحدة لتفعيل هذا الموضوع وعرضه على مجلس حقوق الإنسان، وتفعيل دور الشبكة في حشد التأييد الدولي لقضايا المياه العربية تحت الاحتلال.ورحب المجلس، بعرض تجربة المملكة العربية السعودية في مجال موارد المياه الجوفية والسطحية خلال الدورة الـ 14 للمجلس وكذلك التجربة المصرية حول "تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية ".كما أقر انتخاب دولة الكويت رئيسًا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه للعامين 2020 / 2021 والجزائر نائبًا وعضوية كل من المملكة العربية السعودية ومصر ولبنان وليبيا وتونس.وحث الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة للمشاركة الفعّالة في منتدى فلسطين الدولي الثاني للمياه المزمع عقده في شهر يونيو 2020.كما أكد المجلس الوزاري، دعمه لحقوق العراق بشأن الحفاظ على الموارد المائية في حوضي نهري دجلة والفرات ولجهود الحكومة العراقية للإسهام في إعادة تنمية "الأهوار" العراقية.وشدد على أهمية تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية، والتوسع في استخدام المياه غير التقليدية.وناقش المجلس الوزاري العربي للمياه تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة وتحديث هذه الاستراتيجية وكذلك تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه ودعوة الدول الأعضاء التي لم تحدد بعد نقطة اتصال لدعم المبادرة العالمية الموسعة لرصد الموارد المائية والتحضير العربي للمنتدى العالمي التاسع للمياه الذي سيعقد في السنغال 2021، إلى جانب متابعة الإعلان الوزاري لهذا المنتدى في دورته الثامنة التي عقدت في البرازيل 2018.// انتهى //17:44ت م0216