الخرطوم 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسالتقى وكيل وزارة الخارجية السودانية عمر دهب فضل بمكتبه اليوم، ممثلي منظمات الامم المتحدة المقيمة بالسودان, حيث قدم لهم شرحا تفصيليا حول مجريات الاحداث بالسودان وذلك في اطار الشراكة القائمة بين حكومة السودان ومنظمات الامم المتحدة بمختلف مجالات التعاون.من جانبهم أبدى ممثلو المنظمات الدولية إستعدادهم للدفع بالجهود الوطنية نحو ترسيخ النظام الديمقراطي في السودان، مؤكدين عدم تدخلهم في الشأن السياسي والالتزام بأداء مهامهم وفقًا للتفويض الممنوح لهم.// انتهى //17:49ت م0219