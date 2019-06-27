جدة 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسأعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم, عن النسخة الافتتاحية من المهرجان التي ستعقد خلال الفترة 12 حتى 21 مارس 2020م في المنطقة التاريخية بمدينة جدة على ساحل البحر الأحمر، بقيادة مدير المهرجان والرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر محمود صباغ، حيث ستنطلق النسخة الأولى بأبعاد إقليمية ودولية.وسيركّز مهرجان البحر الأحمر على استضافة المواهب السعودية الصاعدة، والأعمال العربية الجديدة، إضافة إلى الأنماط السينمائية الحديثة في السينما العالمية، كما يرحب المهرجان بالجمهوريّن المحلي والدولي والإعلاميين والعاملين في مجال الأفلام القادمين إلى جدة على مدى تسعة أيام.وتطرق المهرجان إلى تفاصيل برنامج "معمل البحر الأحمر" لتطوير مشاريع وسيناريوهات الأفلام الطويلة، الذي ينطلق بالتعاون مع الشريك الأكاديمي "تورينو فيلم لاب"، حيث سيفتح باب التقديم في الأول من يوليو 2019م.وسيختار البرنامج، الذي أطلق عليه وصف "الموجة العربية الجديدة"، 12 مشروعًا عربيًا من بين المتقدمين، منها 6 مشاريع سعودية كحد أدنى، حيث يشارك صنّاع الأفلام المختارة من مخرجين ومنتجين وكتّاب سيناريو، في برنامج عملي مكثف يستمر لخمسة أشهر خاضع لآليات الإقامة الفنية، يعمل على تأهيل مشاريعهم المختارة وتدرجّها على مراحل التطوير والتمويل والإنتاج والتوزيع، وفق أعلى المعايير المعتمدة، من إرشاد مباشر، وورش عمل مع كتاب سيناريو متمرسين، ولقاءات مع خبراء صناعة الأفلام يتم اختيارهم من شتى أرجاء العالم.وخصصت إدارة المهرجان جائزتيّ إنتاج لفيلمين فائزين، تقدر بمبلغ نصف مليون دولار لكل مشروع، بالإضافة إلى برامج دعم متفرقة لبقية المشاريع المختارة.وأشار ت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي إلى أن أقسامه الرئيسة والموازية، تتكون من مسابقة دولية رسمية، ومسابقة للفيلم العربي القصير، مع قسم مخصص للفيلم السعودي الطويل، إضافة إلى أقسام للسينما التفاعلية، والكلاسيكية والفيلم التجريبي وأقسام أخرى.ولفتت الانتباه إلى فريقي المهرجان الفني والإداري، المكونين من أسماء مخضرمة وأخرى صاعدة، حيث سيشغل الكندي حسين كوريمبهوي، منصب المدير الفني، قادماً من مهرجان صندانس السينمائي، فيما ستشغل شيفاني بانديا مالهوترا، منصب المديرة العامة، وذلك انطلاقاً من خبرتها الواسعة في إدارة مهرجان دبي السينمائي الدولي لمدة 15 عامًا،بينما جرى تعيين المبرمج المخضرم أنطوان خليفة كمدير لبرنامج الأفلام العربية.وستشغل سماهر موصلي منصب مديرة التسويق والاتصالات، وإبراهيم صلاح مدير منصب رئيس العمليات, كما ينضمون للمخرج والمنتج محمود صباغ مدير المهرجان والمدير التنفيذي، خلال مهمة إطلاق منصة ريادية وحيوية للأفلام، تدعم أسس صناعة السينما المحلية، وإنشاء سوق نشط يعزز من حيوية المجتمع ومن تنوّع الاقتصاد ويزيد من فرص التبادل الثقافي والتفاهم بين الشعوب.ويعدّ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي مبادرة غير ربحية تصدر عن "مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي", الأهلية المعتمدة، التي تُعنى برفد قطاع الأفلام عبر إثراء المحتوى السينمائي المحلي، وتوسيع قاعدة الصناعة نحو آفاق دولية، حيث يرأس مجلس أمناءها صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة.يذكر أن المهرجان , مهرجان سينمائي سنوي من المقرر أن يقام في المنطقة التاريخية بمدينة جدة على ساحل البحر الأحمر، ويُعنى بالأفلام والمواهب الإبداعية وإبراز أنماط القصص الجديدة, ويعزز من فرص حيوية المجتمع، ومنصات التعبير، والتبادل الثقافي.ويهدف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي إلى أن يكون منصة حيوية لأحدث الأفلام وتحفيز ثقافة السينما ودعم وتشجيع المواهب العربية والدولية، كما يهتم بوضع أسس صناعة الأفلام المحلية وتعزيز مكانة الأفلام السعودية إقليميًا ودوليًا وإنشاء سوق نشط للسينما في المنطقة وحول العالم.// انتهى //17:53ت م0220