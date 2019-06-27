القاهرة 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسأدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا اليوم في العاصمة التونسية، ما أسفر عن سقوط قتيل وعدد من المصابين من قوات الأمن التونسية والمدنيين الأبرياء.وأكد في بيان له اليوم تضامن البرلمان العربي مع تونس في حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف البغيض، ومساندتها في كل ما تقوم به من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي للتكاتف واتخاذ إجراءات عملية فاعلة لمواجهة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وبما يُسهم في وضع حد للجهات الداعمة لها، ومحاصرة عناصرها الإجرامية، وتجفيف منابع تمويلها، وتقويض قدرتها على تنفيذ مخططاتها الخبيثة لضرب استقرار الدول وأمن مجتمعاتها.// انتهى //17:54ت م0221