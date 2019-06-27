القطيف 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسانطلقت اليوم ، حملة التبرع بالدم الخاصة بالنساء ، التي تنظمها اللجنة الصحية بجمعية تاروت الخيرية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع "بنك الدم" بالدمام، تحت عنوان "دمك حياة 3" وتستمر لمدة يومين، وذلك بمقر روضة الطفل السعيد النموذجية التابعة للجمعية.وأوضحت اللجنة أن هناك فعاليات مصاحبة للحملة تتمثل في ركن فحص مجاني للأسنان, وركن "حياة ثانية" للكتب, وركن فريق "نبض الإسعافي" للتعريف بالإسعافات الأولية, وركن رسم مباشر من وحي الحملة بمشاركة فنانات تشكيليات.ودعت اللجنة الراغبين بالتبرع إلى إحضار بطاقة الأحوال المدنية الخاصة بهم.// انتهى //17:58ت م0222