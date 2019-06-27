جنيف 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسدعت كبيرة مستشاري المبعوث الدولي للأزمة في سوريا نجاة رشدي اليوم الدول الأعضاء لدعم الأولويات الإنسانية العاجلة للأمم المتحدة في سوريا، وأدانت العنف المتصاعد في شمال غربي سوريا لما له من أثر كارثي على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية المدنية.وقتل المئات من المدنيين بما فيهم الاطفال والنساء، ونزوح 330 الف شخص بعضهم هجر من منزله اكثر من 10 مرات ، وقتل 3 عمال اغاثة طبيين كانوا يقومون بمهام منقذة للأرواح، مطالبة باحترام القانون الدولي وحماية المدنيين .كما دعت في احاطة لها في جنيف لوصول المساعدات الانسانية لأكثر من 27 الف شخص في مخيم الركبان، وادانت الاوضاع في مخيم الهول، مؤكدة انه من المخزي ترك آلاف الاطفال هناك في ظروف إنسانية متدهورة ودون رعاية او حماية ، مطالبة الدول المعنية بالتوصل الى حل لاوضاع مواطنيها المحتجزين في المخيم .واوضحت ان الامم المتحدة تقدم المساعدات لنحو 6 ملايين شخص شهريا في سوريا رغم صعوبة البيئة التشغيلية، وان تكلفة خطة الاستجابة الانسانية تبلغ 3،3 مليار دولار للعام الجاري 2019 ، ولم يوفر التمويل اللازم لها حتى الان سوى بنسبة 23 % فقط، داعية الدول المانحة لتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات العاجلة في شمال غرب سوريا وجميع أنحاء البلاد .// انتهى //18:07ت م0224