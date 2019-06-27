اقتصادي / البورصة المصرية تربح 7ر5 مليار جنيه وارتفاع جماعي بمؤشراتها
الخميس 1440/10/24 هـ الموافق 2019/06/27 م واس
القاهرة 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس
ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 7ر5 مليار جنيه لينهى تعاملات اليوم عند مستوى 1ر756 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي اكس ٣٠" بنسبة 67ر0 % ليبلغ مستوى 74ر14100 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس ٧٠" بنحو 29ر0 % ليبلغ مستوى 56ر603 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي اكس ١٠٠" الأوسع نطاقا 4ر0 % ليبلغ مستوى 64ر1540 نقطة.
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18:12ت م
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