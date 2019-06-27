القاهرة 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 7ر5 مليار جنيه لينهى تعاملات اليوم عند مستوى 1ر756 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي اكس ٣٠" بنسبة 67ر0 % ليبلغ مستوى 74ر14100 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس ٧٠" بنحو 29ر0 % ليبلغ مستوى 56ر603 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي اكس ١٠٠" الأوسع نطاقا 4ر0 % ليبلغ مستوى 64ر1540 نقطة.// انتهى //18:12ت م0225