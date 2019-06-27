الرياض 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسوقعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع, مذكرة تعاون مع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" في مجال المساهمات الاجتماعية والخيرية الداعمة لمشاريع الأيتام.وقع على مذكرة التعاون كلٌ من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المكلف سعود بن نصار الحازمي, والرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" بالإنابة عبدالمحسن بن سلمان الهويدي.وأوضحت الهيئة أنها ستقدم المساندة للمؤسسة الخيرية وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها لما تقوم به من مهام سامية في تبني أهدافاً نبيلة في مجال دعم الأيتام، وذلك من أجل تمكين القيم الصحية لأفراد المجتمع والتعاون فيما يحقق الأهداف المشتركة.وتهدف هذه المذكرة إلى دعم مشاريع الأيتام من خلال المنصات الرسمية للهيئة وحث وسائل الإعلام على المساهمات الاجتماعية والخيرية بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح.// انتهى //18:47ت م0237