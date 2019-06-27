13 / أشاد الطرفان بالتقدم المحرز في عملية السلام في شبة الجزيرة الكورية والجهود التي تبذلها جمهورية كوريا من أجل المصالحة وتعزيز الثقة وإزالة الأسلحة النووية تماماً لتحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية مما سيسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وفي هذا الجانب أشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود بجهود فخامة الرئيس مون جي إن ورحب بالقرارات الواردة في إعلان "بانمونجوم" وإعلان "بيونغ يانغ" المشرك الصادر عن رؤساء الكوريتين، والتي ستسهم بلا شك في تحقيق السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية والعالم بأسره.14 / ناقش صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفخامة الرئيس "مون جي إن" جهود المجتمع الدولي لمكافحة التطرف والإرهاب واتفقا على أن الإرهاب قضية عالمية لا ترتبط بجنسية أو دولة أو دين معين، كما أدان الجانبان بشدة الإرهاب بكافة أشكاله وفي هذا الجانب أشاد فخامة الرئيس مون جي إن بقيادة المملكة العربية السعودية ودورها النشط في دعم الحلول السياسية للنزاعات في منطقة الشرق الأوسط، أدان الجانبان الهجمات الصاروخية الحوثية التي استهدفت المطارات المدنية في المملكة العربية السعودية وهددت سلامة المدنيين وأمنهم، ومجموعة الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط والتي من شانها تهديد أمن الطاقة واستقرار المنطقة ودعا الجانبان المجتمع الدولي باتخاذ إجراء حازم لحماية حرية الملاحة في الخليج العربي وخليج عمان ومضيق هرمز وجميع المياه الدولية وضمان سلامة إمدادات الطاقة.15 / أشار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود وفخامة الرئيس "مون جي إن" إلى حالة الجمود في عملية السلام الفلسطينية، وطالبا المجتمع الدولي باستعادة عملية السلام وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية التي تدعم الجهود المؤدية لتسوية سلمية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.16 / شدد الجانبان على أهمية إيجاد حل سياسي في اليمن وفق قرار مجلس الأمن رقم 2216 لعام 2015م، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، والالتزام بتنفيذ اتفاق "ستوكهولم" وأهمية الانخراط البناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى اليمن لتسريع تنفيذ الاتفاق، وإزالة أي عوائق أمام عمل المنظمات والهيئات الإغاثية والإنسانية، وأكد الجانبان على دعمهما للحكومة الشرعية اليمنية ومؤسساتها للمساهمة في عودة الأمن والاستقرار إلى اليمن والمحافظة على وحدته واستقلاله وسيادته وسلامة أراضيه.17 / تطلع الجانبان لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية بما يتوافق مع المبادئ التي تنص عليها كل من "بيان جنيف" بتاريخ 30 يونيو 2012م والبيانات المشتركة فيما يتعلق بنتائج المحادثات متعددة الأطراف حول سوريا، المنعقدة في فيينا بتاريخ 30 أكتوبر 2015م، بالإضافة إلى بيان المجوعة الدولية لدعم سوريا بتاريخ 14 نوفمبر 2015م، وقرار مجلس الأمن رقم 2254 في 2015م، لإنهاء معاناة الشعب السوري والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه.// يتبع //19:14ت م0241