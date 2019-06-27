الرياض 24 شوال 1440هـ الموافق 27 يونيو 2019م واسأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة تونس بالجمهورية التونسية، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة آخرين.وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحية، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين، ومؤكداً على وقوف المملكة وتضامنها مع الجمهورية التونسية الشقيقة في مواجهة العنف والإرهاب والتطرف.// انتهى //19:15ت م0243