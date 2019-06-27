سياسي / مصدر مسؤول بوزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في تونس
الخميس 1440/10/24 هـ الموافق 2019/06/27 م واس
الرياض 24 شوال 1440هـ الموافق 27 يونيو 2019م واس
أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة تونس بالجمهورية التونسية، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة آخرين.
وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحية، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين، ومؤكداً على وقوف المملكة وتضامنها مع الجمهورية التونسية الشقيقة في مواجهة العنف والإرهاب والتطرف.
// انتهى //
19:15ت م
0243