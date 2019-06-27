السيح 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واستقيم جمعية التنمية الأسرية بالخرج الثلاثاء القادم برنامجًا تدريبيًا لتأهيل المقبلين على الزواج، وذلك في قاعة الجمعية بمقرها الرئيس في حي النزهة بمدينة السيح.‏ويتناول البرنامج الذي ينفذه المدرب محمد المضياني الجوانب النفسية للزوجين، ومفاتيح السعادة الزوجية، وفنون ومهارات حل المشكلات الزوجية.ويأتي البرنامج الذي يستمر ثلاثة أيام ضمن المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها الجمعية الهادفة إلى إثراء المعرفة وتوعية المقبلين على الزواج بأمور حياتهم الزوجيةمن الجوانب الشرعية والنفسية والاجتماعية والصحية.// انتهى //19:26ت م0245