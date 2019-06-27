محايل 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسرأس محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اجتماع فرع جمعية العناية بالمقابر"كرامة" الذي عقد اليوم بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد حامد ورئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع وأعضاء الجمعية وذلك بمقر صالة الاجتماعات بالمحافظة.وفي بداية الاجتماع أشاد المحافظ بما يقدمه أعضاء الجمعية من جهود في سبيل الاعتناء بالمقابر وصيانتها, مؤكداً أن محافظة محايل تمكنت من تأسيس فرع للجمعية بالمحافظة.من جهته أوضح نائب رئيس الجمعية محمد الحسين فلقي أن الجمعية أسست وفق نظام الجمعيات الخيرية وهي في خطواتها الأولى, وتحظى بدعم وتوجيه من سمو أمير منطقة عسير.وأضاف أن جمعية العناية بالمقابر "كرامة" تعمل بالتعاون مع أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها بصفتهم أصحاب الاختصاص في تخصيص الأراضي وتسوير المقابر والعناية بها، منوهاً بتعاون البلدية, حيث بدأت بتوفير عدد من الآليات والمعدات وتأهيل المقابر وتزويها بالإنارة.// انتهى //19:28ت م0247