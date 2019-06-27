القاهرة 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا اليوم في تونس واستهدفا دوريةً أمنية ومقرًا أمنيًا ما أدى إلى مقتل رجل أمن وإصابة آخرين.وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية السفير محمود عفيفي في بيان اليوم وقوف جامعة الدول العربية وتضامنها الكامل مع تونس في جهودها الرامية لمكافحة الإرهاب والحفاظ على أمنها واستقرارها.// انتهى //19:34ت م0249