سنابس 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واستُنظّم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في سنابس بمحافظة القطيف غدًا، محاضرة بعنوان "التحديات التي تواجه حرفة الزراعة"، ضمن برامجها وأنشطتها الثقافية، وذلك في مقر اللجنة بسنابس.وتتضمن محاور المحاضرة التي يلقيها المهندس عبدالمحسن محمد العبد المحسن، نبذة تاريخية عن حرفة الزراعة، المراحل التي مرت بها حرفة الزراعة، التحديات التي تواجه حرفة الزراعة.// انتهى //19:40ت م0251