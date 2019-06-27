الرباط 24 شوال 1440 ه موافق 27 يونيه 2019 م واسأعلنت السلطات الأمنية المغربية اليوم حجز مواد كيماوية يحتمل استعمالها في صناعة وإعداد متفجرات في مخبأين يوجدان بضيعتين بمنطقة الحوز بضواحي مدينة مراكش، أعدت من قبل أفراد الخلية الإرهابية الموالية لتنظيم "داعش" التي فكّكت أول أمس بالمنطقة.وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي في بيان له اليوم، أنّ التحريات المنجزة من طرف المكتب على خلفية تفكيك الخلية الإرهابية مكنت من رصد المخبأين وأنّ البحث الجاري مع العناصر الموقوفة مكّن من كشف ضلوعهم في التخطيط لتنفيذ عدة عمليات إرهابية بالغة الخطورة كانت تستهدف مواقع حساسة بالمغرب.وأشار المصدر إلى أنه سيقدم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.// انتهى //19:59ت م0254