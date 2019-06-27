أبوظبي 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، اتصالًا هاتفيًا من رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة عثمان غزالي، جرى خلاله بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وإمكانات تنميتها في مختلف المجالات.واستعرض الجانبان خلال الاتصال، أوجه التعاون بين البلدين وفرص وآفاق تطويرها في مختلف الجوانب بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما إلى الارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأشمل من التعاون المشترك، كما تطرقا إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.// انتهى //20:16ت م0256