بيروت 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسأغلق مؤشر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.26% أي ما يعادل 2 نقطة ليقفل عند مستوى 860.20 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 21 ألفاً و 59 سهماً بقيمة 135 ألفاً و 511 دولاراً نفذت خلال 23 صفقة.فيما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و 522 ألف دولار مقارنة مع 8 ملايين و 499 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //20:56ت م0258