اقتصادي / مؤشر بورصة بيروت يغلق على تراجع بنسبة 0.26 %
الخميس 1440/10/24 هـ الموافق 2019/06/27 م واس
بيروت 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس
أغلق مؤشر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.26% أي ما يعادل 2 نقطة ليقفل عند مستوى 860.20 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 21 ألفاً و 59 سهماً بقيمة 135 ألفاً و 511 دولاراً نفذت خلال 23 صفقة.
فيما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و 522 ألف دولار مقارنة مع 8 ملايين و 499 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
// انتهى //
20:56ت م
0258