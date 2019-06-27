الرياض 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسيعقد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ في مكتبه بمحافظة جدة السبت القادم, اجتماعًا بمدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ومديري إدارات المساجد والدعوة والإرشاد في جميع مدن ومحافظات المنطقة، في إطار الاهتمام بتطوير أعمال الفروع والوقوف على احتياجاتها للقيام برسالتها في خدمة بيوت الله ومنسوبيها والدعوة إلى الله وخدمة ضيوف الرحمن، تحقيقًا لرؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة.ويناقش الاجتماع الذي سيحضره 17 مديرًا لإدارات المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظات منطقة مكة المكرمة الأعمال والمشاريع والبرامج الجاري تنفيذها في المنطقة وأبرز المهام والأعمال التي تقدمها الوزارة لخدمة المواطنين بصفة عامة وضيوف الرحمن بصفة خاصة من خلال العناية بالمساجد والمكاتب التعاونية والجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم وتنفيذ الأنشطة والبرامج الدعوية وكل ما يسهم في تقديم أرقى الخدمات للمواطنين وضيوف الرحمن في هذه المنطقة الحيوية.كما يستعرض الاجتماع جاهزية قطاعات الوزارة بالمنطقة لتنفيذ خطة الوزارة خلال موسم الحج هذا العام، من خلال تهيئة المواقيت ومرافقها ومتابعة شركات الصيانة والتشغيل وتنفيذ المشاريع الخاصة بالحج ومتابعة مساجد الحل وتهيئتها للحجاج والمعتمرين، وتهيئة المساجد والجوامع في مكة المكرمة ومساجد المشاعر المقدسة وتكليف عدد من الأئمة والمؤذنين لها، إلى جانب مناقشة أعمال التوعية الإسلامية والبرامج الدعوية الموجهة للحجاج والمعتمرين.مما يذكر أن الاجتماع يأتي لتذليل جميع الصعوبات والمعوقات التي قد تحول دون تقديم الوزارة لخدماتها على المستوى المأمول لضيوف الرحمن تماشيًا مع التوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, ومتابعة سمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - اللذين يوليان كل من شأنه تقديم عناية متميزة لضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.// انتهى //21:07ت م0260