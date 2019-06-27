القاهرة 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واستغلب منتخب مدغشقر على نظيره البوروندي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية "كان 2019" التي تستضيفها مصر بمشاركة 24 دولة أفريقية.وأحرز هدف منتخب مدغشقر اللاعب ماركو للاماهاريترا في الدقيقة 76 من عمر المباراة.وبهده النتيجة اقترب منتخب مدغشقر، الذي يشارك لأول مرة في البطولة، من التأهل التاريخي إلى دور الـ 16، بعدما أصبح رصيده 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة وبفارق نقطتين عن المتصدر المنتخب النيجيري الذي تأهل أمس إلى دور الـ 16.// انتهى //21:11ت م0261