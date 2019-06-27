تونس 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسأدانت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " الإلكسو " بشدة التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة تونس بالجمهورية التونسية، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة آخرين.وأكدت المنظمة في بيان لها على موقعها الإلكتروني مساندتها ووقوفها التام مع تونس ضد مظاهر الإرهاب كافة, داعية إلى مواصلة التصدي لآفة التطرف والإرهاب وبيان مخالفتها لتعاليم ديننا الحنيف وقيم أمتنا العربية.// انتهى //21:12ت م0262