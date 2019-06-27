القاهرة 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسأدان مفتي مصر الدكتور شوقي علام، بشدة التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة تونس بالجمهورية التونسية، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة آخرين.ودعا الدكتور شوقي في بيان اليوم، المجتمع الدولي وكافة دول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب ووقف موجات التطرف والتشدد، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه.// انتهى //21:24ت م0263