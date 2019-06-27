بغداد 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسأصيب مساء اليوم، ثمانية مدنيين بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة داخل عجلة لنقل الركاب في كركوك "260 كلم شمال بغداد".وأفاد مصدر أمني محلي عراقي بأن العبوة الناسفة انفجرت داخل العجلة أثناء سيرها في حي الخضراء بمدينة كركوك، مما أسفرعن إصابة ثمانية مدنيين بجروح, متوقعًا ارتفاع هذه الحصيلة مجددًا.وفي تطور آخر، انفجرت عبوة ناسفة ثانية في مراب للسيارات في منطقة رأس الجسر في المدينة ذاتها من دون معرفة حجم الخسائر والأضرار على الفور.// انتهى //21:24ت م0264