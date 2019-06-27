جدة 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسحققت جمعية ماجد بن عبد العزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية شهادة ربيز العالمية للمنظمات غير الربحية، وهي النسخة العربية من إطار بيكاسو PQASSO للجودة والتابع لمنظمة CES البريطانية.وتمكنت الجمعية من الحصول على الشهادة بعد تطبيقها لمجالات الجودة الشاملة وخضوعها للتقييم الميداني ليتم بعد ذلك منحها الشهادة الدولية المعتمدة "ربيز" وهو خطوة حقيقية وفاعلة، في تحقيق إحدى أهداف الجمعية وهي: "تحسين مستوى أداء الجمعية في التميز المؤسسي بنسبة 10% سنويًا".وأكد المدير العام لجمعية ماجد للتنمية المجتمعية همام زارع أن هذه الشهادة جاءت من اهتمام الجمعية بالسعي للوصول إلى التميز المؤسسي لتحقيق أعلى معايير الجودة ووضع أنظمة وإجراءات تنظيمية أكثر فاعلية منوهًا بأن هذه الشهادة تمثل استكمالًا لمسيرة جمعية ماجد بالتميز المؤسسي على مدار السنوات الماضية التي تمكنت من خلالها الحصول على العديد من الجوائز والاعتمادات المحلية والعالمية.ويحرص أعضاء مجلس إدارة جمعية ماجد بن عبد العزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة على تحقيق رسالتها التي ترتكز على المساهمة في التنمية المجتمعية بتمكين الأفراد، من خلال تطوير واستحداث مبادرات تنموية متنوعة.// انتهى //21:42ت م0265