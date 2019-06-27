حائل 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل، بملعب نادي الطائي، فعاليات ومعرض (جيل الطيبين ) الذي تقيمه إحدى مؤسسات القطاع الخاص بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه وسيستمر حتى يوم الاثنين القادم .وفور وصول سموه لمقر الفعاليات قام بقص الشريط إيذانًا بانطلاق الفعاليات ثم تجول في أرجاء المعرض الفني المشتمل على لوحات فنية متنوعة واستمع سموه لشرح عن المعرض الذي يتضمن عروضًا شيقة يوميًا وموجهة للعائلات والأطفال، وتقام في أجواء عائلية يتخللها مسرح تفاعلي وعروض متنوعة بالإضافة إلى عدد من الفعاليات التي تحاكي ذكريات الماضي الجميل كعروض مسرحية تفاعلية فنية تستعيد جيل الثمانينات والتسعينات إضافة إلى باقة من الفعاليات والمسابقات والهدايا للزوار.ثم زار الأمير فيصل بن فهد بن مقرن أركان مبيعات رواد ورائدات الأعمال، وتحدث منظم هذه الفعالية عادل الخليفي عن أهمية هذه الفعالية وفوائد إقامة مثل هذه الأركان لتسويق منتجات رواد ورائدات الأعمال بالمنطقة والتعريف بهم.إثر ذلك دون سمو نائب أمير منطقة حائل كلمة وفاء في لوحة الشرف الخاصة بمشاعر زوار الفعاليات تجاه شهداء الواجب من أبطال الوطن.وفي ختام الحفل كرم سموه المساهمين بإنجاح الفعاليات ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة .// انتهى //21:43ت م0266