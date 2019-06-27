أبها 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسانطلقت أمس فعاليات وبرامج التنشيط السياحي الأول التي تنظمها الهيئة العامة للرياضة بمنطقة عسير, ضمن مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير "حسن الوفادة", وذلك في حديقة المطار بأبها.وتشتمل الفعاليات التي تستمر لأربع أيام على العديد من الألعاب الترفيهية والعروض الشعبية التي تستهدف جميع شرائح المجتمع, مثل: بلنتي شوت وألعاب الخفة والمسابقات الثقافية والعرضات الشعبية التي تحاكي الموروث التراثي والشعبي بمنطقة عسير.وأكد مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة عسير معتق بن جرمان أن الفعاليات المقامة تأتي ضمن العديد من البرامج التي تنفذها الهيئة العامة للرياضة على مستوى مناطق المملكة، بهدف المشاركة المجتمعية في الرياضة والأنشطة البدنية، وإدماج المجتمع و بخاصة شريحة الشباب في برامج هادفة.// انتهى //21:43ت م0267