بيروت 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري اليوم، بزيارة لمكتب شركة سابك في لبنان، حيث كان في استقباله مدير مكتب الشركة في بيروت عبد الله بن خالد العنزي ومديرو الأقسام.وتجول السفير بخاري في أقسام مكتب الشركة وفي صالة العرض، حيث اطلع على المنتجات التي تسوقها سابك مبديًا إعجابه بفريق العمل وإنتاجيته، مثنيًا على نجاح الشركة ونموها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.كما جرى خلال الزيارة عرض فيديو عن سابك والعمل المشترك بين السوقين السعودي واللبناني، كما جرى تبادل دروع تذكارية في ختام الزيارة.// انتهى //22:17ت م0269