القاهرة 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واستأهل منتخب الجزائر إلى دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم "كان 2019" التي تستضيفها مصر بمشاركة 24 دولة أفريقية، عقب تغلبه على نظيره السنغالي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.وأحرز هدف منتخب الجزائري اللاعب يوسف بلايلي في الدقيقة 49 من عمر المباراة.وبهذا الفوز، ارتفع رصيد منتخب الجزائر إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الثالثة، فيما تجمد رصيد السنغال عند 3 نقاط.// انتهى //22:20ت م0270