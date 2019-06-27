الرياض 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسعقد رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد بن صالح المزيني سلسلة من ورش العمل بدأت يومي الأحد والاثنين الماضيين في مقر وزارة التعليم بالرياض، وستستمر لدراسة وتقييم وتحليل الوضع الراهن للاتحاد وتحديد الفجوة بين الوضع الحالي وأفضل الممارسات الدولية بغرض إعداد خطة تنفيذية شاملة لتطوير الاتحاد على وجه الخصوص والرياضة الجامعية بشكل عام للوصول إلى مستوى الطموح المتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في الرياضة الجامعية في ظل دعم معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ومعالي النائب للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي.وأكد الدكتور المزيني أن الرياضة الجامعية هي بيئة خصبة لتوسيع مشاركة شبابنا في النشاط البدني والرياضي وتحقيق الأهداف المتعلقة بذلك في رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠.//انتهى //22:26ت م0272