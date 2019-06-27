جدة 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة السيد محمد ولد الشيخ محمد الغزواني بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.وقال سمو ولي العهد :" يسعدني بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة، ولشعب الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيق المزيد من التقدم والرقي ".// انتهى //22:33ت م0274