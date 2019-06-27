تونس 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واستوقعت وكالة التصنيف الأمريكية "موديز" نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2,3 في المئة خلال 2019 م رغم ضعف وتيرة نموه خلال الربع الأول من العام على أن تبلغ هذه النسبة 2,6 في المئة خلال 2020.وعزت الوكالة في بيان لها اليوم هذا التحسن إلى الانتعاشة الاقتصادية التي غذتها قطاعات السياحة والفلاحة والصناعة، متوقعةً تراجع نسبة تضخم الاقتصاد التونسي أن تبلغ 6,2 في المئة نهاية 2019 وتقليص العجز الجاري إلى 3,9 في المئة وفق حصيلة تنفيذ ميزانية الدولة التونسية خلال السنوات الأخيرة.// انتهى //22:34ت م0275