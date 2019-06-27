أبهـا 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واستنظم جمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير منتصف شهر ذو الحجة القادم, الأولمبياد الوطني الثاني لجمعيات رعاية الأيتام بالمملكة.وأوضح مدير عام جمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير الدكتور سعد آل عمرو, أن الأولمبياد يعد مؤتمرًا سنويًا لجمعيات رعاية الأيتام بالمملكة، ويعقد في مدينة أبها للمشاركة بأبنائهم في منافسات ثقافية ورياضية واجتماعية، تلفت النظر إلى ضرورة العناية بالأيتام ورعايتهم ودعمهم.وأشار إلى أن جمعيات الأيتام في المملكة تمثّل الصورة الحقيقية للانتقال من الرعوية إلى التنموية, وفقًا لشعار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية, من خلال تنوع الخدمات المقدمة للأيتام، التي ترمي إلى القيام بدور الأب في رعاية الأبناء الرعاية الشاملة المتكاملة بدءًا من حاجاتهم الأساسية من أكل وشرب ومأوى وغذاء، وصولًا إلى حاجاتهم العليا من تحقيق للذات، والثقة بالنفس، والقدرة على الابتكار وحل المشكلات.وبيّن آل عمرو أن الأولمبياد يهدف إلى بناء قدرات الأيتام، وإكسابهم الثقة بأنفسهم، وإذكاء روح المنافسة والتحدي، واكتشاف الموهوبين والبارزين منهم، ولفت الانتباه لضرورة العناية بهم، وتطوير مهاراتهم، وإشعار المجتمع بالدور الذي تقوم به جمعيات الأيتام، الذي يتجاوز الخدمات الإغاثة الإنسانية، إلى التعارف بين الجمعيات، إلى جانب اكتساب الخبرات، وتطوير طرق التعامل مع الأيتام، وفتح المجال أمام الراغبين في خدمة الأيتام، إضافة إلى التطوع في رعايتهم بالمشاركة في دعم مثل هذه الملتقيات، وتنويع وإثراء البرنامج السياحي في منطقة عسير، حيث ستكون فقرات الأولمبياد التنافسية مفتوحة للجمهور.// انتهى //22:39ت م0276