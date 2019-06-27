أبهـا 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير يوم غد, دورة علمية بعنوان " شرح آداب المشي إلى الصلاة " يقدمها الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر في جامع الإمام البخاري بأبها.وتأتي الدورة العلمية التي ستستمر لمدة يومين ضمن نشاطات الفرع لهذا العام في إقامة الدورات العلمية والمحاضرات والأنشطة الدعوية لصيف هذا العام ١٤٤٠هـ.// انتهى //22:39ت م0277