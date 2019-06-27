حفر الباطن 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسزار معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أمس جامعة حفر الباطن ، حيث كان في استقباله معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبد الله آل ناجي القحطاني وقيادات الجامعة حيث تجول معاليه بمرفق الجامعة ومبانيها.بعد ذلك شاهد عرضًا مرئيًا لأهم منجزات الجامعة الأكاديمية وتوجهاتها المستقبلية، والبرامج والمشاريع والمبادرات والخطط التي تم تنفيذها وفي طور التنفيذ لمواكبة التطور المتسارع الذي تشهده المملكة، وبما يتواءم مع رؤية المملكة 2030 ويحقق أهدافها.وناقش معاليه عددًا من المواضيع في مجال التعليم والإدارة، مطلعًا على استحداث عدد من الإدارات في الجامعة كإدارة التخطيط الإستراتيجي، ومكتب الشراكات والتعاون الدولي، ومكتب تحقيق الرؤية، ومكتب الإعلام الإلكتروني، ومكتب الابتكار وريادة الأعمال، ومكتب التعليم الإلكتروني وخطط إقرار واستحداث عدد من البرامج الأكاديمية منها اعتماد الخطط برامج بكالوريوس الآداب في (الدراسات الإسلامية - اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الخدمة الاجتماعية - بكالوريوس الاتصال وتقنية الإعلام )، واستحداث وإقرار الخطة الدراسية لبرنامج ماجستير التربية في القيادة التربوية وتفعيل برنامجي بكالوريوس الآداب في الخدمة الاجتماعية وبكالوريوس العلوم في الفيزياء.وشملت البرامج المستحدثة تفعيل برنامج بكالوريوس العلوم في الفيزياء و استحداث وإقرار الخطة الدراسية لبرنامج دكتور صيدلي، كذلك بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال والمحاسبة والتسويق، وبرنامج بكالوريوس العلوم في الأمن السيبراني، علوم البيانات وعدد من البرامج الأكاديمية المستحدثة وبرامج الدبلوم التابعة لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.وبين معالي وزير التعليم أن ما تقوم به الجامعة من مراجعة مستمرة للخطط والأهداف والعمليات الأكاديمية والإدارية دليل على حراك مستمر لرفع مستوى الكفاءة وتحسين الأداء، ومؤشر واضح على نضج البناء المؤسسي ،مشيدًا بما شاهده في الجامعة من تطور.من جانبه أوضح مدير جامعة حفر الباطن أن المشاريع التي تخدم مسيرة التعليم وتحقق تطلعات ورغبات الطلاب، حيث تقوم الجامعة بتنفيذ عدة مشاريع منها مشروع مبنى الفصول الدراسية للبنين وآخر للبنات حيث يتكون المبنى من ( 3 ) أدوار بمساحة تبلغ (10000) متر مربع لكل مبنى ويسع لعدد ( 1750 ) طالبًا وطالبة.وأشار إلى أن الجامعة تقوم بتنفيذ مشروع كلية العلوم الطبية التطبيقية الذي يتكون من (4) أدوار وتبلغ مساحة كل دور ( 3330 ) متراً مربعاً بإجمالي مساحة ( 13300 ) متر مربع لكامل المبنى.وأفاد أن المبنى ينقسم إلى قسمين (بنين – بنات) يسع كل قسم لـ 1500 طالب، وتقوم الجامعة باستكمال الموقع العام لكلية التربية بنات بحفر الباطن الذي يتكون من موقع عام بمساحة إجمالية ( 20000 ) متر مربع تشمل مواقف سيارات وباصات ومناطق خضراء وأرصفة إنتر لوك ومناطق أسفلتيه وأعمال الإنارة وشبكات الري، كما يشمل مواقف مؤقتة للطلاب بمساحة ( 50000 ) متر مربع تكفي 1600 سيارة طريق جديد للكلية مع بوابة للدخول.وبين أنه يتم العمل على ترميم وإصلاح الصالة الرياضية حيث يشمل المشروع عمل ملعب لكرة القدم بمساحة 7000 متر مربع تشتمل على مضمار للجري بعرض 3 أمتار حول الملعب وطبقًا لمواصفات الفيفا في أرضيات الملعب، وتقوم الجامعة أيضا بتنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية والذي يشمل تطوير الحرم الجامعي والبالغ مساحته حوالي ( 8 ) مليون متر مربع من طرق وصرف صحي ومياه وتصريف مياه الأمطار وشبكة الكهرباء و الاتصالات ونظام مكافحة الحريق وشبكة مياه الري ومحطة تحلية مركزية للمياه لإمداد جميع المباني الحالية والمستقبلية ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي لاستيعاب كافة المباني القائمة والمستقبلية.وفي ختام اللقاء التقى معالي وزير التعليم بأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة ثم تسلم هدية تذكارية من مدير الجامعة .// انتهى //22:57ت م0278