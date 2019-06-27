عرعر 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واساختتمت جامعة الحدود الشمالية اليوم فعاليات ورشة العمل التدريبية التي نظمتها عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي بالتعاون مع عمادة تطوير التعليم الجامعي بعنوان "إعداد الخطة التطويرية والتشغيلية ومؤشرات الأداء"، التي استمرت ليومين، وذلك بقاعة عمادة تطوير التعليم الجامعي التدريبية بالمدينة الجامعية بعرعر، والموجهة لأعضاء فرق عمل مشروع الدراسة التقويمية على المستوى المؤسسي للرجال والنساء.وقدم الورشة عضو هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الملك خالد في أبها الدكتور سعيد بن سعد القحطاني، حيث عرض في اليوم الأول مؤشرات الأداء المعتمدة لدى المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وكيفية قياسها، وتعريف الأداء المستهدف والفعلي، وتقييم المراجع المستقل الداخلي المستهدف والفعلي، والمراجع المستقل الخارجي المستهدف والفعلي، من خلال أمثلة عملية تطبيقية على معايير الأداء.فيما قدم الدكتور القحطاني في اليوم الثاني شرحًا عن أهمية الدراسة الذاتية ومميزاتها، وأهم العوائق التي قد تواجه فرق العمل أثناء إعدادها، وأهمية اتساق رؤية ورسالة وأهداف المؤسسة مع رؤية الجامعة ورسالتها، وضرورة توثيق مصادر المعلومات، وتجهيز الأدلة والمراجع، ومحاضر الاجتماعات، وقدم أمثلة على تقارير ونماذج تدريبية لإعداد تقرير الدراسة الذاتية، كما قامت الفرق ضمن نظام مجموعات العمل في تطبيق عملي على تعبئة نموذج التقرير لأحد المعايير المعتمدة في إعداد الدراسة الذاتية.يذكر أن الورشة تأتي مقدمة لخطة تدريبية وضعتها عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي، لتوجيه وإرشاد فرق العمل من خلال الإشراف عليها في مراحل إعداد ومراجعة وتقييم تقارير الاعتماد البرامجي والمؤسسي التي سيتم عرضها على المراجع المستقل الخارجي عند تقديمها للحصول على الاعتماد الوطني البرامجي والمؤسسي خلال العام القادم.// انتهى //22:57ت م0279