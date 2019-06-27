لندن 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسأقرَّت الحكومة البريطانية اليوم قانونًا يهدف إلى خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050.وأكَّدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في بيان قبل قمة مجموعة العشرين في اليابان، أن الحكومة لديها خطط طموحة لحماية البيئة، وترى أن خطر التغير المناخي يهدد مستقبل الأجيال القادمة.وأوضح وزير الطاقة والنمو النظيف كريس سكيدمور من جانبه أن بلاده تسعى لتصبح أول اقتصاد كبير يمرر قوانين جديدة لخفض الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050 وفي الوقت نفسه الالتزام بتحقيق نمو اقتصادي.وتهدف الحكومة البريطانية التوصل إلى تصفير الانبعاثات من خلال استثمارات كبرى في الطاقة الشمسية وغيرها من صور الطاقة النظيفة، فضلًا عن التوسع في زراعة الأشجار وبرامج كفاءة الطاقة ونشر السيارات الكهربائية.// انتهى //23:05ت م0280